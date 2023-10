BALLABIO – Non si smuove la situazione lungo la strada Provinciale della Valsassina a Balisio, dove, nel pomeriggio odierno, un camion si è ribaltato all’ingresso della rotonda. Infatti, visto l’abbondante carico di materiale metallico nel rimorchio, lo sgombero del mezzo pesante dalla carreggiata è ancora in corso, con le inevitabili ripercussioni sul traffico.

In particolare, i veicoli che si spostano verso il centrovalle vengono deviati verso la strada alternativa che attraversa l’altopiano, mentre, per quelli in discesa in direzione Lecco, è possibile evitare l’ostacolo passando dal parcheggio del BricoOk.

Al momento sono al lavoro le due idrogru giunte a Balisio per permettere lo spostamento del camion. Azione che, tuttavia, potrebbe riservare tempistiche piuttosto lunghe.

RedCro