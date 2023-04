BORMIO (SO) – Con la conclusione dei Campionati Italiani Giovani-Gran Prix Italia Giovani, cala il sipario sulla stagione sciistica 2022/2023. Sulle nevi di Bormio Andrea Bertoldini si conferma atleta di punta, cogliendo un 4° posto assoluto nello Slalom Speciale, gara che si è corsa ieri, mentre nello Slalom Gigante di oggi ha chiuso in 5^ posizione. Per il premanese premiazione e vittoria del GPI Giovani, già ottenuta matematicamente lo scorso febbraio, con la quale si è assicurato un posto per la prossima stagione nelle Squadre Nazionali.

Per quanto concerne le gare di ieri, nello Slalom Speciale, come anticipato 4° posto assoluto di Andrea Bertoldini, mentre Luca Bianchi ha chiuso in 19^posizione, più dietro Nico Picech 33° e Simone Tondale 45°. A laurearsi nuovo Campione Italiano Giovani è stato Fabio Alla Sina.

Nella gara femminile di Slalom Gigante, la migliore delle lecchesi è stata Sofia Parravicini 15^, quindi Linda Amidei 27^, Eleonora Pizzi 33^, mentre Diana Camozzini è uscita nella prima manche. A laurearsi nuova campionessa Italiana Giovani di specialità è stata Beatrice Sola.

Nella gara odierna di Slalom Gigante maschile, per lo Sci Club Lecco Andrea Bertoldini chiude in 5^ posizione al termine di un’ottima gara, quindi Luca Bianchi 19°, Simone Tondale 73°. Fuori nella seconda manche Ruggero Traniello e Nico Picech, mentre nella prima Francesco Peccati. Nuovo Campione Italiano Giovani di specialità è stato Fabio Alla Sina.

Nella gara di Slalom femminile, Linda Amidei chiude in 36^ edizione, giornata no invece per tutte le altre lecchesi uscite anzitempo. Emilia Mondinelli vince il titolo di Campionessa Italiana Giovane di specialità.