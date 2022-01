MORTERONE – Decine e decine di commenti sui social del nostri giornali bocciano la “carrabile delle tre valli“, il progetto che vorrebbe asfaltare – e aprire al libero transito – le strade montane che collegano Val Taleggio, Valsassina e Valle Imagna passando dalla Culmine di San Pietro, dai territori di Cassina e Cremeno, e soprattutto da Morterone. Iniziativa del consigliere regionale leghista Alex Galizzi e del Comune bergamasco di Fuipiano (non toccato direttamente dal percorso) verrebbe finanziata con 4,8 milioni di euro.

Ecco alcuni dei commenti tratti da Facebook:

Peppe – Il politico di turno che “aiuta” impresario e se stesso le valli non hanno bisogno di asfalto ma di aiuti a chi tiene aperti i rifugi e pulisce e mantiene i vari sentieri.

Riccardo – quindi il concetto è che, per favorire il turismo, dove c’è un sentiero si fa una strada sterrata per le e-bike e dove c’è una strada sterrata già pronta per le e-bike si fa una strada asfaltata per le automobili. siete incommentabili.

Alessandra – Prosegue la distruzione della Valsassina!!

Roberta – Ma in Valsassina hanno deciso che il verde è fuori moda, va più il grigio