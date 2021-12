MORTERONE – Asfalto alle porte per la “carrabile delle tre valli“, strada ad oggi sterrata che, nei suoi quasi 7 chilometri di percorso, collega Valsassina, Valle Imagna e Val Taleggio, passando per Fuipiano Valle Imagna, Brumano, Costa del Palio, Morterone e Culmine di San Pietro. Il consiglio regionale ha infatti approvato la proposta del consigliere della Lega Alex Galizzi che prevede un finanziamento da 4,8 milioni di euro per l’asfaltatura della via montana.

I sostenitori del progetto fanno forza sul ridare vita alle valli, in termini turistici ed economici, nonché proporre nuove vie per bypassare il traffico urbano nei periodi di alta stagione. Diversi però i commenti contrari, soprattutto di ambientalisti e amanti di montagne e natura, che fanno leva principalmente sull’impatto ambientale di tonnellate di bitume pronte a circondare le pendici del Resegone e non solo.