CASARGO – Il CFPA Casargo è la prima scuola in Italia a sperimentare l’idea di “Convitto continuativo”: dal 30 novembre al 19 dicembre infatti sarà possibile per i ragazzi che aderiranno al progetto trascorrere tre settimane intere all’interno della scuola. L’adesione è volontaria e chi non parteciperà potrà seguire le lezioni da casa in modalità “a distanza”.

In questo modo, evitando che i ragazzi prendano i mezzi pubblici e dando loro la possibilità di esercitarsi nella pratica durante il weekend, il CFPA si pone l’obiettivo di garantire una migliore e più protetta formazione agli allievi, andando a intensificare lo svolgimento