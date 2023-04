MILANO – Un centinaio di giornalisti (tanti, trattandosi di soli “cronisti” – sotto categoria all’interno dell’Ordine professionale) ha manifestato questa mattina a Milano davanti a Palazzo Lombardia, sede della Regione.

Oggetto dell’iniziativa, la cancellazione improvvisa del portale di AREU che da molti anni viene utilizzati proprio da chi segue la cronaca per avere le prime informazioni da fornire a voi, lettori di quotidiani on line e cartacei, radio, tv e quant’altro, una volta verificate le circostanze degli eventi segnalati dall’Agenzia regionale Emergenza Urgenza.

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso, autore del taglio (senza preavviso) della fruizione del portale ha annunciato che da oggi, giovedì 20 aprile, AREU attiverà altre 4 linee telefoniche per rispondere alle chiamate dei giornalisti che si aggiungono ai numeri dell’ufficio stampa della stessa Agenzia.

Si tratta però di fasce orarie “dedicate” risicatissime, fasce orarie (8.30-9.30; 14.30-15.30; 19.00-20.00), appena tre fasce da 60′ l’una con enormi “buchi” in orario importanti come mattina e pomeriggio. Una sorta di “contentino” che non riequilibra affatto la cancellazione del servizio on line – voluto una decina di anni fa dalla stessa AREU.

Alla manifestazione di oggi a Milano presenti i presidenti di Ordine e Sindacato dei giornalisti e delle associazioni di categoria, il Movimento 5 Stelle lombardo nonché una rappresentanza di Lecco News, Valsassinanews e le altre testate del gruppo editoriale IperG,

