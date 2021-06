PAGNONA – Caso curioso, quello della piccola Pagnona. Pochi abitanti, sorta di appendice di Premana verso la Valvarrone e forse anche per questo località che si sente trattata “un po’ così”. Al punto che ci si appresta ad affrontare tre mesi di isolamento viabilistico pressoché totale (salvo giri improbabili) a causa dei lavori al ponte sul Varroncello. Opere previste dalla Provincia, durata prevista appunto 90 giorni e al via a breve.

Si tratta di rimuovere il ponte per restaurarlo, durante l’intervento viene prevista la creazione di un “bypass” solo pedonale, con gli evidenti problemi connessi. Il cantiere è già in allestimento ma almeno a domenica sera non risultava approntata la dovuta segnaletica – se non il cartello giallo nella foto a destra.