LECCO – La Provincia di Lecco ha assegnato i contributi relativi al bando per la realizzazione di interventi di adeguamento o manutenzione dei centri di raccolta comunali/sovraccomunali dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, destinato ai Comuni della provincia di Lecco.

La dotazione finanziaria è pari a 80.000 euro per finanziare fino a un massimo del 50% dell’importo complessivo gli interventi selezionati in base a requisiti predefiniti, per un massimo di 8.000 euro.

Entro i termini previsti dal bando (3 novembre) sono pervenute 14 domande, undici delle quali sono state ammesse: dieci Comuni hanno ricevuto l’intero contributo richiesto, un Comune ha ricevuto una copertura parziale della somma richiesta. Inoltre, per quanto riguarda Cernusco Lombardone, Oggiono, Garbagnate Monastero e Cortenova il centro di raccolta è a servizio di più Comuni.

La tipologia dei vari interventi riguarda adeguamento e manutenzione dell’area rifiuti urbani pericolosi, della rete acque meteoriche e dei sistemi controllo accessi o monitoraggio flussi rifiuti, oltre a impianti di videosorveglianza, parapetti, pavimentazioni, recinzioni, guardianie, cartellonistica, segnaletica orizzontale e verticale, area a servizio dei non residenti, viabilità interna.

Di seguito la graduatoria definitiva:

“Con questo bando – commenta il presidente Claudio Usuelli – la Provincia di Lecco ha voluto perseguire l’obiettivo del miglioramento qualitativo e quantitativo della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attraverso il potenziamento dei centri di raccolta, anche in funzione dell’esigenza di gestire correttamente particolari tipologie di rifiuti e in previsione dell’introduzione della tariffa puntuale. Ancora una volta abbiamo cercato di sostenere i Comuni del territorio, nel nostro ruolo di Casa dei Comuni. Un ringraziamento particolare al consigliere provinciale delegato al Bilancio Giuseppe Scaccabarozzi per aver trovato la disponibilità finanziaria e al consigliere provinciale Stefano Simonetti che ha evidenziato la necessità di sostenere i Comuni su questa attività”.