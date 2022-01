MILANO – Uno stanziamento di 10,5 milioni di euro per garantire il funzionamento delle 23 Comunità Montane lombarde nell’anno 2022. A prevederlo è la delibera approvata oggi dalla Giunta di Regione Lombardia e dall’assessore a Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni, Massimo Sertori.

Nel dettaglio, 434.805 euro in arrivo per la CM Lario Orientale e Valle San Martino, 373.311 euro per la CM Valsassina, Valvarrone, Val d’Esino e Riviera.

“Anche quest’anno – spiega Sertori – siamo riusciti a destinare alle nostre Comunità Montane un contributo importante, aumentando inoltre l’importo rispetto allo scorso anno. Procederemo ad erogare le risorse in un’unica rata. Passo dopo passo stiamo dimostrando continuità e concretezza nell’aiutare i territori montani e nel garantire servizi ai cittadini”.