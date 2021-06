CREMENO – Il sindaco Pier Luigi Invernizzi si era preso perfino un giorno di ferie, con l’intento di dare una mano a sistemare il palazzetto dello sport di Barzio, destinato ad accogliere i ben 64 partecipanti al concorso per un posto da istruttore amministrativo categoria C1 del settore Anagrafe al municipio del vicino paese dell’Altopiano.

Banchi trasportati in palestra, allestimento per rispettare tutte le norme anti Covid, tanto lavoro e poi… dei 64 che dovevano arrivare ben 50 non si sono presentati…

