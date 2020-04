LECCO – 1148 cittadini fermati in strada martedì 14 aprile, e dopo il weekend di Pasqua e Pasquetta tornano a calare i numeri delle sanzioni: 42. Il monitoraggio sugli spostamenti coordinato dalla Prefettura e messo in pratica da tutte le forze dell’ordine del territorio ha permesso inoltre di denunciare altri due cittadini per reati che non hanno a che fare con la pandemica da Coronavirus. Infine si mantiene esemplare il comportamento degli esercizi commerciali: nessuna infrazione su 466 ispezioni.