LECCO – Dodici cittadini sanzionati nei controlli di sabato 7 novembre alle regole della zona rossa.

Per contenere la diffusione del Covid-19 le forze di polizia hanno messo in atto una serie di controlli nel territorio provinciale, fermando 248 persone e ispezionando 188 esercizi commerciali. Se è scattata qualche multa per i singoli cittadini, non è stato fatto alcun verbale alle attività economiche.