LECCO – Spostamenti consentiti solo per esigenze lavorative o situazioni di necessità. Nella battaglia per il contenimento del Coronavirus la Prefettura di Lecco ribadisce l’invito a restare in casa e non mettere a repentaglio la salute pubblica. Motivo per cui sono stati intensificati i controlli da parte di tutte le forze dell’ordine.

Ecco i risultati del fine settimana: 47 i cittadini denunciati perché fuori casa senza un valido motivo, tra gli oltre mille interrogati di sabato 14 e domenica 15 marzo. Controlli anche sugli esercizi commerciali, tre denunce su 231 controlli.