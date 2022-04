PREMANA – Sabato 9 aprile aprono ufficialmente le iscrizioni alla 28ª edizione del Giir di Mont. Un evento che quest’anno raddoppia, coprendo sabato 30 e domenica 31 luglio con delle novità che lo rendono ancor più completo per offerta e spettacolo.

Nel ricco weekend premanese, si parte a tutto gas sabato mattina con la nuova nata Giir di Mont – Uphill. Una traccia tutta in salita per gli specialisti italiani ed internazionali. Già perché la Uphill si presenta alla grande al suo esordio essendo sia prova di campionato italiano di corsa in montagna per la specialità “Solo Salita”…