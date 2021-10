CERNUSCO SUL NAVIGLIO – Dopo la mancata edizione dello scorso anno, si torna a correre per il 9° Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada organizzato in collaborazione con il CSI Lombardia al centro sportivo Gaetano Scirea di Cernusco sul Naviglio la prossima domenica 17 ottobre.

In questa speciale disciplina dell’atletica leggera, favorita d’obbligo è il Cortenova, migliore società nelle finali del 2017, 2018 e 2019, oltre che campione regionale in carica nel 2021. A Cernusco saranno ben 41 le canottiere gialle impegnate in questa rincorsa al titolo…