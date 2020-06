CORTENOVA – Operazioni in corso in questi minuti per la posa della grossa struttura in ferro a cavallo del torrente Rossiga, a Bindo. Le due enormi autogru hanno sollevando il ponte di 37 metri per 14 di larghezza, del peso di 150 tonnellate circa. Poco dopo le 12 era stato sistemato; a questo punto si dovranno attendere pochi giorni per poterlo utilizzare – ponendo fine a lunghi mesi di attesa…