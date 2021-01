ROMA – Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia firmerà in serata una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire da domenica 10 gennaio. Passano in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto.

Le regole in vigore saranno dunque quelle già previste per il weekend del 9 e 10 gennaio, per il quale era già prevista la zona arancione in tutta Italia: spostamenti liberi consentiti solo all’interno del proprio comune dalle 5 alle 22, negozi e parrucchieri aperti, bar e ristoranti chiusi (consentiti asporto e domicilio).