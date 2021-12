MILANO – Diffusi dalla Regione, tramite la sua agenzia di informazione Lombardia notizie, i dati di oggi relativamente alla pandemia da Coronavirus.

A fronte di 44.037 tamponi effettuati, risultano essere 1.005 i nuovi positivi (2,2%).

Sono solamente dieci i nuovi casi di contagio nel Lecchese, 15 i decessi in tutta la regione.

I dati del 6 dicembre:

– i tamponi effettuati: 44.037, totale complessivo: 21.254.972

– i nuovi casi positivi: 1.005

– in terapia intensiva: 125 (+1)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 986 (+31)

– i decessi, totale complessivo: 34.470 (+15)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 305 di cui 132 a Milano città;

Bergamo: 42;

Brescia: 131;

Como: 35;

Cremona: 22;

Lecco: 10;

Lodi: 7;

Mantova: 81;

Monza e Brianza: 75;

Pavia: 52;

Sondrio: 21;

Varese: 191.

