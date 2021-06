CREMENO – Tecnicamente, trattasi di “selezione pubblica per soli esami per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria C1, a tempo pieno ed indeterminato, per il settore 3^ anagrafe ed elettorale”. Tradotto dal burocratese, è il concorso del Comune di Cremeno per il posto – attualmente scoperto – da impiegato del servizio anagrafe/elettorale.

La notizia è che per ottenere questo impiego sono arrivate ben 64 domande.

I candidati sosterranno le prove concorsuali martedì prossimo al palazzetto di Barzio alle 10 e alle 15 (i due scritti) e l’orale il 13 luglio in municipio.

> L’avviso delle prove