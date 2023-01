CREMENO – Ha passato la notte in uno spazio sicuro il 27enne senza fissa dimora che nella notte tra domenica e lunedì ha disturbato con insistenza e poi preso a sassate le finestre delle case in località Casere, nella frazione di Maggio. Sonni tranquilli dunque per la ventina di residenti.

Appurato che non si tratta di un ospite del centro d’accoglienza per migranti a poche decine di metri da dove sono avvenuti i fatti, è vero anche che l’uomo in quel centro ci è stato per un periodo nel 2021 e non si può escludere che, una volta respintogli l’asilo, quella struttura possa essere rimasta il suo unico punto di riferimento…