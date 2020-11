CREMENO – Era stato controllato dopo l’incidente stradale da lui stesso provocato in Altopiano (andò a schiantarsi in auto, facendo tutto da solo) e all’esito dell’etilometro gli era stato rilevato un livello di alcolemia quasi sei volte superiore al consentito: 2,91 grammi per litro di sangue contro gli 0,5 fissati come limite massimo.