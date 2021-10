VALSASSINA – Sono tre gli interventi effettuati nella giornata di oggi, sabato 2 ottobre, dalla Stazione Valsassina e Valvarrone della XIX Delegazione Lariana del Soccorso Alpino.

Il primo A Casargo, in località Val Marcia: i tecnici sono stati allertati alle 8:15 dalla Centrale SOREU dei Laghi per soccorrere un uomo di 34 anni, residente in provincia di Lecco, che si è procurato una frattura alla gamba mentre cercava funghi. È intervenuto l’elisoccorso di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, decollato dalla base di …

AMPIO ARTICOLO SU VALSASSINANEWS: