PREMANA – Da quando è scoppiata la guerra in Ucraina, Croce Rossa si è mobilitata a fare delle raccolte fondi per medicinali e altri beni di prima necessità. Oltre a dare assistenza alle persone arrivate nel nostro territorio in fuga dai bombardamenti, si è mobilitata per portare il materiale raccolto proprio in Ucraina.

“Più volte i volontari CRI con le patenti superiori sono partiti da Bresso, nel Centro Nazionale della CRI, e dal COE di Avezzano. Sabato scorso è partito un altro gruppo con bilici destinati all’Ucraina, che comprende a bordo anche un nostro volontario della CRI di Premana, Augusto Fazzini…