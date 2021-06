INTROBIO – Tre biacchi immortalati in una lotta tra le tombe al cimitero di Introbio, e il video sta collezionando numerose condivisioni sui social.

I lunghi e scuri serpenti sono stati ripresi mentre si inseguono e avvolgono le loro spire in lotta per l’accoppiamento. Si tratta di animali innocui che superano tranquillamente il metro di lunghezza. Diffusi in tutta Italia, nei Paesi Alpini e nella Francia meridionale, sono anche noti come “bisce nere” per il colore principale del loro manto o, con termine dialettale, Tetavac.

Ecco il video condiviso su Facebook: