GORGONZOLA (MI) – Funerale nella discrezione più totale per Mario Bressi, il papà che nella notte tra il 26 e il 27 giugno uccise i due figli Elena e Diego di 12 anni nella casa di villeggiatura a Margno, in alta Valsassina.

Niente annunci, nemmeno folla né musica come è stato sabato al campo sportivo di Gessate per l’ultimo saluto ai gemelli. Le esequie di Bressi si sono svolte nel paese d’origine, Gorgonzola, con una breve cerimonia in chiesa. Ad assistervi qualche amico e i genitori, vittime anche loro della follia di Mario che in una notte li ha privati di un figlio e dei due nipotini.