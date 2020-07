LECCO – Due proposte per favorire un’estate all’insegna della scoperta del territorio, del turismo sostenibile e dei laboratori didattici nei piccoli musei. Doppia scommessa per il Fondo sviluppo del territorio provinciale Lecchese – Interventi in ambito Storico-Artistico e Naturale, nato dal protocollo d’intesa siglato per volontà dei Comuni Soci di Lario Reti Holding con la Fondazione Comunitaria del Lecchese con una dotazione di 2,5 milioni di euro che saranno impiegati in cinque annualità su due azioni di sistema.

La prima azione, riservata alla manutenzione ed alla promozione dei sentieri, ha visto l’assegnazione di 400mila euro a 14 progetti lo scorso 17 luglio, la seconda sarà rivolta ad interventi per una maggiore fruizione e valorizzazione del patrimonio storico-artistico del Lecchese e sarà messa a bando nel prossimo autunno.

Per offrire al territorio l’opportunità di promozione di un turismo di prossimità, lento e sostenibile e occasioni di crescita e svago anche per i più piccoli in questa strana estate, sono state presentate due iniziative a valere proprio sulla seconda azione di sistema relativa agli interventi in ambito Storico-Artistico.

Il portale Discoverylecco “Luoghi d’arte si aprono al futuro” (www.discoverylecco.it) propone tre strumenti: il sito internet, la app e 60 totem con QR-Code posizionati in altrettanti luoghi di interesse (musei, chiese, borghi ville ed altro) per conoscere, promuovere e valorizzare il territorio offrendo ai turisti un’esperienza di visita unica ed interattiva.

Inoltre, grazie alla possibilità di interagire grazie al portale è possibile immaginare di creare una community virtuale dove ciascun visitatore sia in qualche modo testimone e promotore di un turismo lento e sostenibile, alla scoperta dei luoghi artistici del territorio.

I luoghi del portale sono stati selezionati in stretta sinergia con la prima azione di sistema del fondo, la manutenzione di piste ciclabili e sentieri, in modo da essere gli uni volano degli altri e generare una positiva circolarità.

La seconda iniziativa riguarda i piccoli musei: si tratta di nuove attività didattiche e ludiche quali visite guidate a tema, percorsi nella natura, laboratori esperienziali, molte delle quali si svolgono all’aperto, nel rispetto delle regole del distanziamento sociale. L’obiettivo è rafforzare l’attrattività turistica dei musei e dei luoghi limitrofi, offrendo al turista di prossimità l’opportunità di vivere e scoprire il territorio e le attività museali.

Museo Etnografico dell’Alta Brianza – Loc. Camporeso – Galbiate

Museo della Seta Abegg – Garlate

Orto Botanico – Centro Fatebenefratelli – Valmadrera

Museo della vita contadina di San Tomaso – Valmadrera

Museo del Beato Serafino Morazzone e Chiesa medievale del Beato Serafino – Chiuso di

Lecco

Ca’ Martì: il museo e la valle dei muratori – Carenno

Giardino Botanico Villa De Ponti – Calolziocorte

Museo la Fornace – Barzio

Parco museo minerario – Piani Resinelli

Museo del latte e della storia della Muggiasca – Vendrogno

Civico Setificio Monti – Abbadia Lariana

Museo della Torre di Maggiana detta “del Barbarossa” – Mandello del Lario

Museo Giannino Castiglioni – Lierna

Museo liturgico della Chiesa parrocchiale di San Giorgio – Varenna

Forte di Montecchio, Forte di Fuentes e Torre di Fontanedo – Colico

I luoghi in cui saranno posizionati i totem (tra agosto e settembre):

ABBADIA LARIANA Civico Museo Setificio Monti

ANNONE BRIANZA Chiesa di San Giorgio

BARZAGO Santuario di Santa Maria Nascente

BARZANÒ Chiesa di San Salvatore

BARZIO Museo della Fornace

BELLANO Chiesa di Santa Marta

BELLANO Chiesa dei Santi Nazaro e Celso

BELLANO Orrido di Bellano

BULCIAGO Piccolo Museo della Tradizione Contadina

CALOLZIOCORTE Monastero di Santa Maria del Lavello

CALOLZIOCORTE Giardino Botanico di Villa De Ponti

CARENNO Ca’ Martì: il museo e la valle dei muratori

CASATENOVO Chiesa di Santa Giustina

CASSAGO Mausoleo Visconti di Modrone

CIVATE Chiesa e Monastero di San Calocero

CIVATE Basilica di San Pietro al Monte Civate

COLICO Abbazia Cistercense di Santa Maria di Piona

COLICO Torre di Fontanedo

COLICO Museo della Cultura Contadina

COLICO Forte Montecchio Nord e Fuentes

CORTENOVA Chiesa dei Santi Fermo e Rustico

CREMELLA Chiesa dei Santi Sisinio e Alessandro

DERVIO (CORENNO PLINIO) Chiesa di San Tommaso di Canterbury

DOLZAGO Chiesa di Sant’Alessandro

ESINO Museo delle Grigne

GALBIATE Museo Etnografico dell’Alta Brianza

GALBIATE Museo Archeologico del Barro

GARLATE Chiesa di Santo Stefano

GARLATE Museo della Seta Abegg

INTROBIO Chiesa di San Michele

LECCO Basilica di San Nicolò e Campanile

LECCO Convento di Padre Cristoforo e chiesa di Pescarenico

LECCO Museo del Beato Serafino Morazzone

MANDELLO Museo d’Arte Sacra e chiesa di San Lorenzo

MANDELLO Museo della Torre di Maggiana detta del “Barbarossa”

MARGNO Chiesa di San Bartolomeo

MERATE Chiesa di Sant’Ambrogio

MERATE Convento di Sabbioncello

MERATE Villa Confalonieri

MERATE Fondazione Giuseppe Mozzanica

MISSAGLIA Ex convento Santa Maria della Misericordia

MONTICELLO Villa Greppi CASATENOVO

Chiesa di Sant’Eufemia e Battistero

OLGINATE Chiesa e Convento di Santa Maria la Vite

PASTURO Chiesa di Sant’Eusebio

PASTURO Casa di Antonia Pozzi

PREMANA Chiesa di San Dionigi

PREMANA Museo Etnografico

RESINELLI Casa Museo Villa Gerosa

SIRTORI Borgo Nucleo Ceregallo

TACENO Chiesa di Santa Maria Assunta

VALMADRERA Santuario della Madonna di San Martino

VALMADRERA Museo della vita contadina di San Tomaso

VALMADRERA Orto Botanico

VARENNA Castello di Vezio

VARENNA Chiesa di San Giorgio

VARENNA Chiesa di San Giovanni Battista

VARENNA Museo Ornitologico e di Scienze Naturali Luigi Scanagatta

VARENNA Casa Museo Villa Monastero e Giardino Botanico

VENDROGNO Muu – Museo del Latte e della storia della Muggiasca