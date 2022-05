GRIGNA SETTENTRIONALE – Starting list di livello per la Pasturo-Rifugio Brioschi VK2 in programma sabato mattina. Proprio nelle ultime ore alla segreteria del comitato organizzatore sono arrivate due adesioni di livello che mettono a serie rischio i precedenti primati cronometrici della gara.

I BIG AL VIA

Reduce da una stagione scialpinistica stratosferica, al termine della quale è riuscito ad aggiudicarsi per la terza volta in carriera la Coppa del Mondo Over All, il campione del CS Esercito/la Sportiva Michele Boscacci ha infatti sciolto le riserve: sabato mattina sarà ai nastri di partenza per…

LA SCHEDA DI PRESENTAZIONE SU VALSASSINANEWS: