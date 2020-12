LECCO – Scade domani, giovedì 10 dicembre alle 12.30, il tempo per presentare le domande all’avviso n°16/2019 per tirocini con DoteComune. 154 i posti a livello regionale, nel nostro territorio cerca tre posizioni il Comune di Lecco, una il Comune di Varenna e una il Comune di Introbio.

DoteComune è un’esperienza formativa nella pubblica amministrazione, organizzata e promossa da Regione Lombardia, Anci Lombardia, AnciLab e gli enti locali aderenti, in attuazione degli “Indirizzi regionali in materia di tirocini“. I partecipanti hanno la possibilità di sperimentarsi nei diversi ambiti istituzionali diventando, da semplici utenti, anche erogatori di servizi ai cittadini, quindi in una esperienza di cittadinanza attiva. Il progetto, nel singolo Ente, ha una durata di 3, 6, 9 o 12 mesi, con un impegno di 20 ore settimanali.

Possono partecipare alla selezione per l’assegnazione di una Dote cittadini italiani, dei paesi dell’Unione Europea ed extracomunitari con regolare permesso di soggiorno, residenti in Regione Lombardia, siano essi inoccupati o disoccupati, di età uguale o superiore ai 18 anni. Il cittadino straniero proveniente da Paese non comunitario e regolarmente soggiornante in Italia può svolgere in Lombardia l’esperienza di DoteComune secondo le modalità indicate nell’avviso, purché in possesso della carta o del permesso di soggiorno (“Decreto Interministeriale 22/03/2006: normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all’Unione Europea”).

È prevista un’indennità mensile di tirocinio di 300 euro; al termine dell’esperienza sarà rilasciata la certificazione delle competenze acquisite, secondo il Quadro Regionale degli Standard Professionali di Regione Lombardia (competenze attivabili). DoteComune è un tirocinio extracurriculare, quindi un’esperienza formativa a carattere teorico-pratico, non un contratto di lavoro.

Con questo bando il Comune di Lecco ha programmato tre nuovi tirocini della durata di dodici mesi ciascuno negli uffici Protocollo-Archivio – area amministrativa (Cod. LCC161912S01), Sistema Museale Urbano Lecchese – area culturale (Cod. LCC161912S02), Turismo e cultura – area culturale (Cod. LCC161912S03). Di dodici mesi anche i tirocini proposti al Comune di Introbio (Area trasversale – Ufficio – Cod. ITB161912S01) e al Comune di Varenna (Area trasversale – Ufficio – Cod. VRN161912S01).

