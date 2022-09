LECCO – Pubblicati il 13 settembre dall’Agenzia per la Coesione Territoriale gli esiti del bando per il finanziamento di dottorati comunali, vale a dire assegni di studio e di ricerca in ambito universitario finalizzati a sviluppare strategie ed azioni contro lo spopolamento e per il potenziamento di servizi e opportunità nei Comuni appartenenti alle aree interne.

Tra le 46 borse finanziate è presente anche quella del Comune di Casargo, redatta in collaborazione con Anci Lombardia e il Politecnico di Milano, che coinvolge anche altri Comuni del territorio, Bellano, Colico e Premana (Area- …