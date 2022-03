LECCO – Solo tre paesi del lecchese andranno al voto questa primavera, si tratta di Premana, Ello e Missaglia, Comuni chiamato al rinnovo amministrativo il prossimo 12 giugno.

Si tratterà di un vero e proprio “Election day“, il cui via libera è stato dato poco fa dal Consiglio dei Ministri: una data unica per le elezioni amministrative e per i referendum sulla giustizia. Il secondo turno delle comunali (solo nelle città) si terrà il 26 giugno.

RedPol