INTROBIO – Qualche anno fa alcuni amici ed ex dipendenti Enel, identificandosi come gli “amici del Fornetto”, hanno cercato di ricostruire la storia dell’elettricità in Valsassina, cominciando una ricerca di materiali e testimonianze. In una sala concessa dal Comune di Introbio è sorto il “Piccolo museo dell’elettricità“, e nell’impossibilità di visitarlo fisicamente vi si può accedere virtualmente con immagini e testimonianze. Ne parla con Valsassinanews Franco Selva.

L’iniziativa è iniziata qualche tempo fa. Il “Fornetto” a Introbio è stata la sede storica dove si sono avvicendate le varie società S.P.E.(Società produzione elettricità), Società Elettrica Valsassinese, Società Anonima Orobia ed Enel, che dall’inizio del secolo scorso hanno prodotto e distribuito l’energia elettrica in tutta la valle.