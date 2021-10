LECCO – Dalle 14:50 i nostri giornali on line in diretta web, come è tradizione nelle tornate amministrative come quella che si chiude oggi in 21 Comuni lecchesi, tre dei quali in Valsassina (Cremeno, Crandola e Morterone) e 4 sul Lario Orientale: Colico Bellano, Varenna e Perledo oltre ad amministrazioni dell’hinterland cittadino come Galbiate, Pescate, Garlate e poi Olginate e diversi paesi brianzoli. Spicca il caso di Morterone, Comune meno popolato d’Italia con in lizza due liste “atipiche”.

Sul campo dieci inviati dei nostri quotidiani. Aggiornamenti costanti sull’andamento degli spogli e le proclamazioni dei sindaci.

