LECCO – “Un cambio epocale e bisogna parlarne perché non è un caso se in Brianza roccaforti del centrosinistra cadono. Montevecchia amministrata dal dopoguerra da una corrente cambia finalmente bandiera così come Sirtori e Cernusco Lombardone dopo oltre vent’anni. Cambiamento, questo ha chiesto il territorio, forse stufi di una stasi che in queste ore purtroppo non trova il giusto riscontro sulle pagine di politica locale. Comuni come Colico, Pescate, Olgiate Molgora, Brivio, Perledo, Bellano, Crandola, per citarne alcuni, rimangono al centrodestra”.



Così il referente provinciale della Lega Salvini Premier Daniele Butti a commento della trascorsa tornata elettorale.

“Dei 22 comuni al voto – conclude Butti – quanto è rimasto a questo centrosinistra, nessuno se lo chiede o ne parla? Il territorio Lecchese ha espresso il suo verdetto, poco. Solo 4 comuni (Barzanó, Olginate, Viganó, Garlate) di cui due monolista. Se di numeri vogliamo parlare parliamone ma per le sconfitte, sul territorio Lecchese, occorre citofonare altrove”.