LECCO – È iniziata ufficialmente questa mattina, con il deposito delle firme e di tutta la documentazione necessaria, la campagna elettorale della lista “LA PROVINCIA TERRITORIO BENE COMUNE” e del candidato presidente Marco Passoni.

Promossa dalle forze progressiste e riformiste – civiche e politiche –, la lista candida al proprio interno amministratori provenienti da tutti i circondari del territorio; coinvolge sindaci, assessori e consiglieri di maggioranza e minoranza, valorizzando le esperienze presenti nei nostri Comuni, partendo dalla coalizione che amministra la città di Lecco fino alle realtà civiche dei paesi di medie e piccole dimensioni.

“Il nostro obiettivo è quello di portare all’interno dell’istituzione provinciale le istanze di tutti i comuni e avvicinare gli organi provinciali ai territori, con una presenza costante negli stessi di presidente e consiglieri” si legge in una nota. “Quello che ci attende sarà un mandato molto impegnativo: le opportunità che deriveranno dal PNRR, l’appuntamento delle Olimpiadi 2026 e le conseguenti risorse destinate alle nostre infrastrutture, gli investimenti a favore dell’edilizia scolastica, della manutenzione del territorio e della mobilità – per citare solo alcuni degli ambiti su cui la Provincia sarà chiamata a lavorare duramente – devono poter contare su una squadra politicamente coesa, competente e determinata”.

La scelta di costruire una coalizione di centrosinistra “deriva proprio dalla necessità di basare l’agire amministrativo su una visione comune del futuro del nostro territorio. Da qui al 18 dicembre ci impegneremo non solo per la migliore affermazione possibile della nostra lista, ma anche a convincere tutti gli amministratori locali che, nella sfida per la Presidenza, la candidatura migliore è quella di Marco Passoni, Sindaco che ha già dimostrato le sue capacità ed è già stato premiato e riconfermato dai suoi cittadini. La nostra provincia è un Territorio Bene Comune e noi ce ne prenderemo cura, per lasciarlo alle future generazioni migliore di come lo abbiamo ricevuto”.

Componenti della lista:

1 NARCISO CHIARA Sindaco di OGGIONO,

2 LANFRANCHI PAOLO Sindaco di Dolzago

3 PIGAZZINI LUCA Sindaco di Carenno

4 BONFANTI CHIARA consigliere Imbersago

5 NEGRI PAOLO consigliere Sirtori

6 CIPRIANO SARA consigliere Malgrate

7 ROCCA FELICE Assessore Osnago

8 FRIGERIO PAOLA consigliere Lecco

9 ROSSI MARCO, consigliere Varenna

10 MUCCI MILENA consigliere Monticello

11 SPOTTI ELIO, consigliere Introbio

12 RIVA PATRIZIA consigliere Merate

La coalizione per Marco Passoni Presidente comprende Partito Democratico, AmbientalMente, Democrazia è partecipazione, Fattore Lecco.