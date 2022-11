PREMANA – Un escursionista di 35 anni ha perso la vita ieri sera sul Pizzo Alto. Il Soccorso alpino, Stazione di Valsassina-Valvarrone della XIX Delegazione Lariana, ha ricevuto l’attivazione intorno alle 19:30.

L’uomo era in compagnia di una ragazza e si erano diretti durante la giornata verso la cima per un’escursione. A un certo punto la ragazza era stanca e quindi ha deciso di fermarsi ad aspettarlo, mentre lui invece ha preferito arrivare fino in cima. La …

> LA CRONACA DELL’INTERVENTO SU VALSASSINANEWS