LECCO – Per citare Alessandro Manzoni, “questo processo non s’ha da fare”. Dopo il rinvio dell’ultima udienza del 28 ottobre 2019, salta nuovamente, per motivi ovvi, l’appuntamento in tribunale tra il famoso rapper Fedez e il dj Mc Cece di fronte al giudice Antonella Signorile, in programma per il prossimo 6 aprile.

Il caso ormai tiene banco da giugno 2016, quando tra i due scoppiò una lite sul palco del festival Nameless, allora ubicato a Barzio.

Il tribunale vedrà le prime file occupate da diversi personaggi del mondo dello spettacolo, tra cui il celebre Fabio Rovazzi, la cui testimonianza è considerata indispensabile per chiarire le dinamiche. Fu proprio un’assenza di quest’ultimo a far annullare l’udienza dell’autunno scorso.

A questo punto, sarà necessario fissare un’ulteriore data e attendere nuovamente per scoprire l’esito del processo.