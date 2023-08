PREMANA – Elisoccorso in volo nei cieli sopra a Premana nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 18 agosto, per soccorrere una persona rimasta ferita in zona impervia in località alpe Barconcelli.

Le notizie sono ancora frammentarie, ma da quanto diramato da Areu si tratterebbe di un intervento in codice giallo.

Il velivolo, decollato da Como, è coadiuvato dal Cnsas premanese.

Ulteriori aggiornamenti non appena disponibili.