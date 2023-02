WHISTLER MOUNTAIN (CAN) – Staffetta, prova conclusiva dei mondiali canadesi Under 20 con Aksel Artusi che si è guadagnato uno dei soli due posti disponibili – visto che da quest’anno la gara è mista (due maschi e due femmine). E proprio Aksel viene messo in ultima frazione, quella ”pesante” – quella del “tutto o niente“. La frazione dove puoi finalizzare il lavoro degli altri componenti o naufragare, seppellito dalla pressione.