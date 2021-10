VALSASSINA – Presente in due liste (pressoché fotocopiate) in altrettanti Comuni diversi come Crandola e Morterone, eletto consigliere in entrambi, Mario Formenti da Margno deve prendere una decisione poiché per legge non può occupare contemporaneamente entrambi gli scranni. È lo stesso “ubiquo” protagonista di questa curiosa vicenda a ribadire quanto in qualche modo promesso prima del voto: “Avevo detto che, nel caso di una doppia elezione, avrei optato per Morterone. E lo confermo ora, sarò consigliere in quel paese”.