LECCO – Per rilanciare ulteriormente il tesseramento nel partito, Forza Italia ha organizzato fin dal livello nazionale una nuova “gazebata” che è stata sollecitata anche dal coordinatore regionale Alessandro Sorte, “sempre molto presente e attento per quanto riguarda le richieste di aiuto che gli pervengono dal territorio lecchese, che parzialmente si estende nella pianura lombarda ma prestando al contempo la dovuta attenzione anche alle esigenze e alle criticità delle Terre alte”.

Lo dichiara Roberto Gagliardi, coordinatore provinciale Forza Italia Lecco.

L’incontro con cittadini ed elettori si svolgerà in diversi punti del territorio provinciale, sabato 29 luglio dalle 9 alle 13. Ad attivarsi per realizzare al meglio l’iniziativa sono stati gli iscritti e i simpatizzanti di Merate, Casatenovo e Pasturo, guidati dai loro coordinatori cittadini.

A Pasturo, i forzisti della zona si sono incontrati per festeggiare con un ricco aperitivo la nomina del nuovo coordinatore cittadino Silvio Mazzoleni, molto conosciuto in Valsassina per la sua attività di imprenditore e di pubblico amministratore – come assessore comunale ai Lavori pubblici nei primi anni 2000 in paese – ma anche per essere stato uno storico attivista azzurro negli anni scorsi e non soltanto in Valsassina.

Erano presenti, oltre al coordinatore provinciale Gagliardi con uno dei suoi vice Gianluigi Valsecchi, i referenti per la Valsassina Claudio Baruffaldi, Enzo Patuzzi, diversi amministratori comunali ed ex membri della Comunità Montana.

La nomina di Mazzoleni e degli altri coordinatori cittadini si incardina, infatti, “in una mirata riorganizzazione del partito, anche in Valsassina, già impostata a più ampio respiro dal presidente Silvio Berlusconi, per essere pronti in modo operativo e a livello capillare sui territorio provinciale, regionale e nazionale ad affrontare l’impegnativa tornata elettorale che vedrà impegnati gli azzurri per le Europee ma anche per il rinnovo di molti consigli comunali ed enti sovraccomunali”.

“Sono molto soddisfatto di quello che si sta costruendo – commenta Roberto Gagliardi -, Forza Italia in poco tempo dalla nuova composizione provinciale sta dando prova di essere un partito vivo e attrattivo, l’entusiasmo e il nuovo modus operandi stanno premiando la squadra. Ringrazio Mazzoleni per la disponibilità e colgo l’occasione per invitare i valsassinesi sabato 29 al Gazebo a Pasturo. Noi ci siamo ! Sono sicuro che Pasturo sarà uno dei primi tasselli dove la forza moderata, liberale, popolare, riformista, abbia un buon successo. Forza Italia è come sempre dalla parte di chi lavora. Siamo il movimento delle partite Iva. Dobbiamo favorire l’imprenditorialità in ogni sua forma. Incentivare l’apertura di nuove attività ed aiutare quelle esistenti che pure sono in difficoltà. Fornire loro maggiori servizi e ridurre tasse e spese, per questo dico tuteliamo la Valsassina e le sue eccellenze, forza Valsassina“.