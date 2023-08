LECCO – Un mix di giovani nuove leve e “vecchi marpioni della politica”: così Forza Italia si rinnova nel lecchese, ristrutturando il partito prima e dopo la scomparsa del fondatore.

Molte le novità, entusiasmo specialmente da parte del nuovo coordinatore provinciale Roberto Gagliardi (foto a destra), articolata riorganizzazione a livello locale ma un po’ meno positività nel capoluogo – dove F.I. stenta a ricostruire un gruppo forte, per tante ragioni che gli stessi vertici lecchesi del partito berlusconiano conoscono e analizzano. Finora, senza trovare rimedi sostanziali, dopo la clamorosa cancellazione nel centrodestra a Palazzo Bovara della stessa sigla forzista.

Cospicue comunque le innovazioni complessive, in particolare nei territori – dove Gagliardi sta girando come una trottola, puntando a creare coordinamenti area per area e iniziando il lavoro di preparazione di nuclei “di paese” anche in vista della maxi tornata elettorale prevista nel 2024.

Prova ne sia il “blitz” tra valli e Lario, dove Forza Italia ha dato vita a un nuovo gruppo (“Comunità al Centro”) all’interno dell’assemblea della Comunità Montana VVVR, attualmente con 5 aderenti ma la prospettiva, a detta di Gagliardi e dei suoi uomini ‘in loco’, è quella di aumentare la quota nel parlamentino dell’ente di Barzio – salendo a 6 o 7 voti sui 26 complessivi della CM.

Ristrutturati anche i “dipartimenti“, aree trasversali del partito in provincia di Lecco (Economia, Montagna, Sociale, Sport, Pari opportunità e così via).

Questo l’organigramma aggiornato – clicca sull’immagine per ingrandirla al meglio:

