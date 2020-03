LECCO – Bandiere a mezz’asta nei palazzi istituzionali del territorio lecchese. Tutte le amministrazioni hanno aderito all’iniziativa del presidente della provincia Claudio Usuelli e del sindaco di Lecco Virginio Brivio voluta per onorare tutti i defunti della pandemia da Coronavirus. Alle 12 inoltre i campanili hanno suonato a lutto e i primi cittadini hanno rispettato un minuto di silenzio indossando la fascia tricolore dinnanzi ai municipi o ai monumenti ai caduti. Tutta la cittadinanza è stata invitata a fare lo stesso nella propria abitazione.

“Un’iniziativa per esprimere il lutto di tutto il territorio, per onorare tutti i defunti a causa dell’epidemia e per essere vicini ai loro cari, privati della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura. Nell’invitare i sindaci ad aderire a questo momento di raccoglimento, cogliamo l’occasione per ringraziarli tutti per il lavoro che stanno facendo in questa situazione così drammatica” hanno commentato Usuelli e Brivio.

A Lecco il sindaco Brivio col prefetto Formiglio e il prevosto don Milani

