LECCO – Neve ottobrina sulle vette dei lecchesi che, all’alba di Halloween, si sono svegliati con le Grigne tinte di bianco. Un evento che arriva in anticipo rispetto allo scorso anno, quando la prima nevicata in quota arrivò a novembre, ma in ritardo di un paio di settimane se guardiamo al 2021.

E già spopolano le foto della sbiancata d’autunno, con immagini da Lecco, Barzio, Bobbio e Primaluna…