PREMANA – Il bacino in questione viene definito da tutti “diga di Pagnona“, ma come molti sanno in realtà si colloca nel territorio comunale di Premana.

Le acque del Varrone qui convogliate poi scendono in direzione di Dervio, dove alla fine confluiscono nel Lario. E proprio in quella zona un gruppo di escursionisti di passaggio sabato ha realizzato le immagini (belle tecnicamente, inquietanti per il contenuto proposto) che sottoponiamo oggi all’attenzione dei nostri lettori grazie a una ampia inchiesta pubblicata questa …

LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO IN QUESTA PAGINA: