GIANDOMENICO BERI, IL RICORDO DEI COLLEGHI COMMERCIANTI

LECCO – La notizia della scomparsa di Giandomenico Beri, storico ambulante e titolare della attività Val Shoes sas di Primaluna, ha colpito anche i confcommercianti di Lecco, associazione presso la quale aveva ricoperto diversi incarichi e a cui era tutt’ora iscritto.

“Ieri sera abbiamo appreso con profonda tristezza la notizia della morte di Giandomenico Beri – interviene il presidente Peccati – Lo ricordiamo nei suoi lunghi anni di impegno a fianco degli ambulanti sia a livello provinciale che regionale, ma anche per la sua attività in Valsassina e nella Giunta dell’associazione a Lecco. Era abituato a spendersi senza riserve per la categoria e per i commercianti. Tutta l’associazione condivide il dolore delle persone che oggi lo piangono e che gli hanno voluto bene”.