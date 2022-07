PREMANA – Petro Mamu vince il Giir di Mont 2022 percorrendo i 32 chilometri tra gli alpeggi premanesi in 3 ore e 11 minuti. Sul podio al secondo posto a meno di un minuto di distanza Cristian Minoggio mentre a sorpresa è terzo l’atleta di casa Mattia Gianola (3 ore e 20′). Atleti local anche a completare la top five: 4° è il mandellese Lorenzo Beltrami, 5° il lecchese Andrea Rota. Al femminile taglia il traguardo in 4 ore nette Elisa Desco, staccando di circa un minuto e mezzo Lucy Murigi Wambui, terza Hilary Gerardy.

Nel Mini Giir di Mont da 18 chilometri vince Ekwam Abraham Evenyo, seguito da Alessandro Riva e Andrea Pelissero. Tra le donne prima Madalina Florea, seconda Camilla Maliano e terza Francesca Rusconi.