GIIR DI MONT, ISCRIZIONI APERTE PER IL COMPLEANNO NUMERO 30

PREMANA – Sono aperte le iscrizioni per partecipare alla XXX edizione del Giir di Mont, la gara di corsa in montagna che quest’anno si prepara a spegnere trenta candeline in pompa magna. Nell’incantevole cornice di Premana e dei suoi alpeggi allestiti a festa, il 27 e il 28 luglio prossimi si ritroverà il gotha del mountain running internazionale e il Giir di Mont con i suoi 32 km aprirà le danze come prima tappa delle cinque Gold Label di coppa del mondo, la Valsir Mountain Running World Cup, previste in territorio italiano.

Nell’ormai consolidato weekend di gare si comincerà sabato 27 luglio con il Giir di Mont Young, che vedrà gareggiare nel pomeriggio bambini e ragazzi da zero a 18 anni…