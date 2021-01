VALSASSINA – Un gruppetto di anziani amici non ce l’ha fatta a rinunciare all’innocente (in altri periodi) abitudine di ritrovarsi ai tavoli del bar per giocare a carte.

I fatti – da verificare nei dettagli ma la notizia sembra confermata – in un paese del Centro Valsassina, in un esercizio commerciale non aperto al pubblico ma comunque individuato dalle forze dell’ordine per la presenza non autorizzata di quattro o cinque persone all’interno.

Da qui il provvedimento di chiusura per alcuni giorni e le sanzioni ai titolari e ai vecchietti in questione.