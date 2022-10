LECCO – Domenica di grande lavoro per i Vigili del Fuoco del comando di Lecco, il Saf (Nucleo Speleo Alpino Fluviale) e il Soccorso Alpino.

Alle 14 due squadre Saf sono intervenute insieme ai tecnici del CNSAS per una persona infortunata in zona Falesia Galbiate. Alle 17 un’altra squadra Saf, con il supporto del distaccamento di Bellano, ha soccorso una donna finita in un piccolo burrone. Infine alle 17:30 un’ulteriore squadra Saf dal Comando di Lecco è intervenuta ai Piani di Bobbio sopra Barzio per un ragazzo rimasto infortunato lungo un sentiero.

Tutti i soccorsi si sono conclusi positivamente.

ULTIM’ORA Poco prima delle 18, caduta dalla moto sulla Provinciale a Pasturo: coinvolto un 29enne, soccorso in codice giallo dalla Croce Rossa di Balisio.

RedCro