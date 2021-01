LECCO – “Il passato non ha diritti. Fra i tanti diritti affermati o auspicati, quello di essere ricordati non è mai stato neppure proclamato. Ricordare può essere soltanto un dovere, e dunque il passato può sfuggire all’oblìo, e aiutarci a vivere, se ci sono persone che avvertono il dovere di dedicare tempo, intelligenza, e cura a mantenere viva la memoria degli uomini e delle cose”.

La legge 20 luglio 2000, n. 211 ha riconosciuto il 27 gennaio, giorno dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subito la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati.

Il permanere dell’emergenza da Covid-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale comportano una fortissima limitazione alla possibilità di intraprendere iniziative per rendere omaggio alle vittime di quel tragico e oscuro periodo della storia del nostro Paese e dell’Europa e per conservare la memoria, impedendo di consegnare, nella consueta formula collettiva degli scorsi anni, le 83 Medaglie d’Onore che lo Stato italiano ha concesso a cittadini di questa Provincia, militari e civili, che nell’ultimo conflitto mondiale sono stati deportati e internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra e, nel caso che il diretto beneficiario sia deceduto, al familiare più stretto.

Per questo motivo, il Prefetto di Lecco Castrese De Rosa ha concordato direttamente con i sindaci la consegna in loco delle Medaglie ai congiunti dei medagliati, al fine di evitare spostamenti in un periodo ancora molto delicato da un punto di vista sanitario. Il 27 gennaio Il Prefetto si recherà nei comuni di Casargo, Premana e Valmadrera per consegnare le prime 41 medaglie alla memoria. Ecco i nomi dei medagliati, ripartiti per comune:

Comune di CALCO

BRIOSCHI Luigi nato a Calco il 15 gennaio 1913

luogo internamento Bezeichnung dal 8/09/1943 al 01/05/1945.

Comune di DERVIO

PANDIANI Onorato nato a Tremenico il 19 febbraio del 1921

luogo internamento Germania dal 11/09/1943 al 02/08/1945

Comune di ELLO

CORTI Mario nato a Oggiono 8 febbraio 1918

luogo internamento Furstemberg dal 09/09/1943 al 01/05/1945

Comune di GALBIATE

RIVA Alessandro nato a Galbiate il 14 luglio 1914

luogo internamento Albania dall’ 8/09/1943 e deceduto durante la prigionia il 09/01/1944

Comune di LECCO

BONRIPOSI Franco nato a Bergamo il 14 marzo 1923

luogo internamento Dachau dal 17/09/1943 al 23/06/1945

CORTI Giuseppe nato a Lecco il 25 agosto 1920

luogo internamento Stalg Pirna Copitz dal 23/10/1944 al 29/07/1945

MANZINI Bixio nato a Primaluna il 29 aprile 1916

luogo internamento Norimberga dal 09/09/1943 al 01/06/1945

SPADA Natale nato a Voghera il 9 marzo1920

luogo internamento Stammlager XI , Altengrabow dal 09/09/1943 al 13/08/1945

Comune di LOMAGNA

PIROVANO Pietro nato a Lomagna il 7 ottobre 1918

luogo internamento Serbia dal 25/09/1943 al 25/08/1945

Comune di MALGRATE

MAGGI Mario nato ad Annone Brianza il 19 ottobre 1923

luogo internamento Purstein dal 09/09/1943 al 01/05/1945

Comune di MANDELLO

ZUCCHI Antonio nato a Mandello del Lario il 1 giugno 1920

luogo internamento Salisburgo dal 10/11/1943 al 01/06/1945

Comune di OGGIONO

COMBI Rinaldo nato a Cassina Valsassina il 27 febbraio 1910

luogo internamento Stammlager III C di Alt Drewits e Stammlager IX C di Bad Sulza dal 09/09/1943 al 02/06/1945

STEFANONI Giovanni nato a Suello il 16 dicembre 1923

luogo internamento Amburgo dal 12/09/1943 al 01/07/1943

Comune di VALGREGHENTINO

RIPAMONTI Mario nato a Valgreghentino il 21 marzo 1923

luogo internamento M Stammlager VI J-Fightenhain dal 12/09/1943 all’8/05/1945

Comune di VALMADRERA

BANFI Augusto nato a Lecco il 29 gennaio 1909

luogo internamento Wietzendorf dal 8/09/1943 al 1/11/1945

BRUSADELLI Gino nato a Civate il 23 aprile 1915

luogo internamento Meppen, Sildberg, Luckenwald dal 23/11/1943 al 1/11/1945

BUTTI Germano nato a Valmadrera il 25 maggio 1923

luogo internamento Germania dal 9/09/1943 al 13/08/1945

BUTTI Rinaldo nato a Valmadrera il 25 luglio 1924

luogo internamento Germania campo n.18 C Janebach dal 9/09/1943 all’ 8/05/1945

CASTELNUOVO Beniamino nato a Valmadrera il 14 settembre 1916

luogo internamento Germania dall’8/09/ 1943 al 1/05/1945

DELL’ORO Beniamino nato a Valmadrera il 27 giugno 1922

luogo internamento Stalag VI C Hagen Germania dall’11/9/1943 al 18/08/1945

DELL’ORO Gaudenzio nato a Valmadrera l’8 giugno 1922

luogo internamento Mulbert Campo 4B dal 14/09/1943 al 25/07/1945

DELL’ORO Mario nato a Valmadrera l’11 settembre 1914

luogo internamento Germania dall’ 8/09/1943 all’ 8/05/1945

DELL’ORO Vincenzo nato a Valmadrera l’11 agosto del 1924

luogo internamento Germania dal 09/09/1943 all’8/05/1945

ISACCHI Giorgio nato a Valmadrera il 24 aprile 1921

luogo internamento Stammlager III D Germania dal 9/09/1943 al 2/09/1945

MAGNI Giovanni nato a Valmadrera il 14 aprile 1924

luogo internamento Stammlager II C Germania dal 12/09/1943 al 15/09/1945

RUSCONI Giacomo nato a Valmadrera il 14 luglio 1913

luogo internamento Stammlager XVIII A dal 1/09/1943 all’ 8/05/1945

RUSCONI Giovanni nato a Valmadrera il 14 ottobre 1924

luogo internamento Germania dall’11/09/1943 all’ 8/05/ 1945

RUSCONI Luigi nato a Valmadrera il 1° settembre 1924

luogo internamento Germania campo di concentramento II B Hannover dal 12/09/ 1943 al 14/06/1945

RUSCONI Pasquale nato Valmadrera il 21 marzo 1918

luogo internamento Stammlager II C Germania dal 16/09/1943 al 19/10/1945

SILVERI Stefano nato a Valmadrera il 13 dicembre 1917

luogo internamento Germania campo concentramento Wissendorf dal 14/09/1943 al 28/07/1945

SOZZI Enrico nato a Valmadrera il 17 febbraio 1911

luogo internamento Germania dall’8/09/1943 al 30/09/1945

SOZZI Luigi nato a Valmadrera il 12 dicembre 1920

luogo internamento Campo concentramento Dortmund 12 A Germania dal 9/09/1943 al 30/08/1945

SPREAFICO Francesco nato a Valmadrera il 12 aprile 1921

luogo internamento Germania – Dortmund Stalag VI A a dall’8/09/1943 al 3/10/1945

TENTORI Carlo nato a Valmadrera il 10 aprile 1922

luogo internamento Stammlager III B Germania dal 9/09/1943 al 18/07/1945

VERGOTTINI Battista Carlo nato a Valmadrera il 26 agosto 1910

luogo internamento Stammlager VI B Hannover – Germania dal 9/09/1943 all’ 8/05/1945

VILLA Giacomo nato a Valmadrera il 5 novembre 1924

luogo internamento Stammlager XVII A – Germania dal 10/09/1943 al 8/05/1945